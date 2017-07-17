Экспедиция к Белому морю
Первая экспедиция Лаборатории пресноводных и морских экосистем Института экологических проблем Севера в Онежский залив состоялась летом 2003 года. Тогда было обнаружено стадо белух, численность которого составляла 150 особей
Научный сотрудник Сергей Климов устанавливает измерительный зонд на берегу залива
Вид на Глубокий ручей
Морская улитка, обитающая в Онежском заливе
У берегов Белого моря птицу кулик-сороку можно увидеть, как правило, в начале мае
Научный сотрудник Андрей Лебедев готовит зонд для анализа морской воды
В Онежском заливе обитают балянусы. Усоногие раки из подотряда морских желудей ведут неподвижный образ жизни, прикрепляясь к твердым поверхностям
Морская звезда, которую вынесло на берег залива
1 сентября 2003 года в Онежском заливе была разлита нефть. Выбросы мазута на побережье происходят до сих пор
Мазутно-песчаный агрегат, образовавшийся вследствие разлива топлива в Онежском заливе. По официальной версии, тогда в море попало 53 т нефти
Фукус, который также известен как «морской дуб» и «царь-водоросль», на камнях Онежского залива
Филлофора и гонкения в водах Онежского залива