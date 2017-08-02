В ноябре сменится глава российской дипмиссии в Германии. Как рассказали «Известиям» два источника в российских дипломатических кругах, нынешний посол России в ФРГ Владимир Гринин будет вынужден выйти на пенсию — в середине ноября ему исполнится 70 лет. На этом посту его сменит занимающий в настоящее время должность директора Третьего европейского департамента МИДа Сергей Нечаев . Как рассказали источники «Известий» в дипломатических кругах, его кандидатура уже была одобрена в Совете Федерации в июле. Собеседники также отмечают, что в отличие от затянувшегося процесса с назначением посла России в США никаких проблем с получением в дальнейшем агремана у Сергея Нечаева возникнуть не должно.

К настоящему моменту кандидатура Сергея Нечаева уже одобрена Советом Федерации, и сейчас идет сбор необходимых документов для отправки в Берлин.

— Обычно процесс выдачи агремана занимает месяц. А так на практике всё происходит на основе взаимности: если на нашего посла в какой бы то ни было стране не дают агреман полтора месяца, соответственно, и мы выдерживаем такой же срок, если нет никаких других особых указаний , — рассказал «Известиям» дипломат, ответственный за вопросы протокола в центральном аппарате МИДа.

Еще один собеседник «Известий» отметил, что история с назначением посла РФ в США не повторится.

— Никаких проблем с агреманом не ожидается, у нас никогда не было проблем с немецкой стороной, — заверил «Известия» высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что за последние годы у России вообще не возникало трудностей со странами Европы в том, что касалось утверждения кандидатур послов, предложенных Москвой.

— Впервые такая проблема появилась, когда Украина отказалась даже рассматривать агреман, который был запрошен на Михаила Бабича. Они просто понизили уровень представительства — у нас так и остался с тех пор временный поверенный в делах, — напомнил сенатор «Известиям».

Сергей Нечаев, которому этим летом исполнилось 64 года, работает в системе МИДа последние 40 лет: до того как стать в 2004 году заместителем начальника, а позднее — возглавить Третий европейский департамент, курирующий отношения с Австрией, Германией, Польшей и еще рядом стран, он работал в Четвертом европейском департаменте, а также возглавлял в начале 2000-х генконсульство России в Бонне. С работой в Германии связаны практически все ранние годы в карьере Сергея Нечаева: в конце 70-х он был сотрудником еще советского посольства в ГДР, а после развала Советского Союза работал в российской дипмиссии в ФРГ.

Впрочем, и нынешний посол России в Германии Владимир Гринин, возглавивший посольство в Берлине в 2010 году, является не только карьерным дипломатом, но и германистом по образованию. Так что назначать на должности послов в ключевых европейских странах дипломатов с профессиональным знанием языка и традиций страны пребывания — для Смоленской площади своего рода устоявшаяся традиция.