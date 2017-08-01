Согласно исследованию службы Евростат, почти треть населения Евросоюза (32,9%) не может позволить себе поехать в путешествие за пределы дома.

Наибольшее количество людей, которые не могут поехать в отпуск, насчитывается в Румынии (66,6%) и Хорватии (62,8%). Наименьшее количество — в странах Северной Европы. Самая «отпускная» среди стран — Швеция: там не могут позволить себе отпуск чуть менее 10% граждан.

При этом статистическое агентство отмечает, что в целом количество европейцев, которые не могут себе позволить отпуск, за последние пять лет сократилось, за исключением Кипра, где количество таких людей возросло с 47,6% в 2011 году до 53,5% в 2015-м, Дании (с 10,5% в 2011 году до 13,7% в 2016-м) и Греции (с 51,2% в 2011 году до 53,6% в 2016-м).