Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в здании Мособлсуда. Проводится эвакуация людей. Об этом сообщила адвокат Софья Рубасская.

Инцидент произошел во вторник, 1 августа, во время одного из заседаний, сообщает «РИА Новости». В результате стрельбы ранения получили несколько человек. По предварительным данным, прозвучало не менее 20 выстрелов.

Сообщается о ранение женщины-пристава и сотрудника конвоя. По предварительной информации они эвакуированы. По данным Telegram-канала Mash, конвоир был госпитализирован с ранением и асфиксией: нападавший пытался его задушить.

Подробности ЧП выясняются.

Очевидец происшествия адвокат Софья Рубасская сообщила, что по ее подсчетам выстрелов было больше двадцати.

«Было более 20 - 26 где-то - выстрелов, я посчитала. Выходя из судебного зала, я, спускаясь, увидела на третьем этаже раненного сотрудника службы судебных приставов - женщину. У нее лицо было все в крови, она была вся в крови, но в сознании. Всех вывели из судебных процессов. Здание суда освободили, приехала скорая. Говорят, что кто-то из осужденных, то ли забаррикадировался, то ли как-то разоружил в лифте», - рассказала «Известиям» Рубасская.

По некоторым данным, в Мособлсуде проходит рассмотрение дела в отношении предполагаемых участников так называемой «банды ГТА».

По версии следствия, на их счету 17 жертв, два покушения на убийство, а также ряд других преступлений — разбой, бандитизм и хранение оружия. Банда действовала преимущественно на трассе М4 «Дон».