Китайская компания LeEco закрывает свой единственный офлайн-магазин в России. С первого августа магазин технологической компании, который находился в Москве в ТЦ «Атриум», закрывается, сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на президента LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe, структура LeEco) Виктора Сюя.

По его словам, в дорогостоящем шоуруме в центре Москвы уже нет большой необходимости. «В связи с этим, собственный магазин бренда решено было закрыть и сосредоточиться на продажах через партнерские ритейл-сети и интернет», — сообщил он.

LeEco основана в 2004 году китайским бизнесменом Цзя Юэтином. Компания состоит из подразделений с разной специализацией. В частности, LeEco занимается производством и распространением видеоконтента, электронной торговлей, мобильными устройствами, производством электромобилей.