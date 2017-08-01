Центр внутриутробной (фетальной) хирургии планируется создать в Красноярске на базе перинатального центра. Оказывать медицинскую помощь будут специалисты краевого медико-генетического центра и Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска.

По словам главного врача Красноярского перинатального центра Андрея Павлова, внутриутробные манипуляции проводятся в краевом центре охраны материнства и детства с 2015 года.

В прошлом году специалисты провели семь вмешательств. В новом учреждении медики намерены осуществлять 30–35 операций в год. Такие меры необходимы для того, чтобы избежать смерти плода с серьезными пороками внутриутробного периода, сообщает издание «Наш Красноярский край».

Предполагается, что первых пациентов в новом медучреждении смогут принять в 2018 году.