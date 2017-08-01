Доследственная проверка проводится после того, как в Новосергиевском районе Оренбургской области утонула семилетняя девочка, которая не умела плавать. Ребенок был на озере вместе с отцом.

По предварительным данным, дочь купалась с помощью плавательного баллона под его наблюдением. Однако папа отвлекся и затем увидел, что ребенок исчез. Сам найти девочку он не смог, вызвал сотрудников полиции, службу спасения и родственников. Тело нашли на дне и подняли на поверхность.

Специалисты установят причину смерти и обстоятельства несчастного случая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет РИА «Оренбуржье». С начала лета в водоемах области уже утонули более 40 взрослых и несовершеннолетних. В региональном СК напоминают, что трагедии с детьми обычно происходят в течение нескольких минут.