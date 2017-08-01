Число пострадавших от ударов молний в штате Орисса в Индии составляет 53 человека. Из них 35 расстались с жизнью из-за буйства стихии. Ранее индийские СМИ сообщали о 14 погибших и шести пострадавших из-за непогоды.

В воскресенье удару стихии подверглись прибрежные округа на северо-востоке страны, а потом грозовой фронт сместился в удаленные от прибрежной зоны районы. В понедельник большое количество жертв было зафиксировано в округах Самбалпур и Катака.

Ежегодно от ударов молний в Индии погибают сотни человек. Большая часть смертельных случаев происходит в предмуссонный и муссонный сезоны (май–сентябрь).