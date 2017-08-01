Пожилой японец, практикующий карате, сумел с помощью боевых искусств отразить нападение медведя. По сообщениям СМИ Страны восходящего солнца, 68-летний Хирохито Миягава работал на огороде в горной местности.

Внезапно он подвергся нападению крупного хищника. Миягава, возглавляющий местную школу боевых искусств, не растерялся и нанес медведю несколько ударов с использованием приемов карате.

Мужчина рассказал, что почувствовал чье-то присутствие, а обернувшись — столкнулся лицом к лицу с медведем.

«Он стоял на задних лапах и был готов к нападению. Сначала я ударил его ногой в живот, потом нанес удары в грудь, это подействовало, и медведь опустил голову, тогда я нанес еще удар ногой. Медведь убежал в горы», — рассказал Миягава.

При этом хищник все-таки смог оцарапать каратиста, но раны не являются тяжелыми.