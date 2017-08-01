Казахское внешнеполитическое ведомство не располагает данными о том, что сроки проведения шестой встречи по Сирии в Астане изменились. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

Ранее пресса сообщала, что переговоры по ситуации на Ближнем Востоке, намеченные на конец августа, могут состояться раньше - 14-15 числа.

Однако Жайнаков сообщил СМИ, что не имеет никакой информации о переносе дат встречи. «Если будут какие-то изменения и нам поступит согласованная со всеми участниками переговорного процесса дата предстоящих переговоров, мы об этом своевременно сообщим», — подчеркнул глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана.