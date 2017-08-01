В пресс-службе администрации Приморского края сообщили, что с 31 июля из департамента науки и образования был уволен начальник отдела общего образования Александр Евсеев. Этот чиновник, входящий также в состав партии «Единая Россия», стал героем грязного скандала после публикации на анонимном форуме 2ch («Двач») непристойных фотографий предположительно с его изображением.

«Человек, похожий на начальника отдела общего образования департамента науки и образования Приморского края, стоя полностью обнаженным, демонстрирует документы в развернутом виде», — описывает опубликованные снимки приморский интернет-портал Deita.ru. Кроме того, мужчина на фотографиях ложкой «ест нечто похожее на кабачковую икру» и «пьет жидкость, по виду напоминающую урину».

Евсеев информацию о своем увольнении не комментирует. Журналисты сообщают, что не могут с ним связаться.

В Приморье история чиновника спровоцировала громкий скандал. Руководитель общественного проекта «Детство в радости без опасности» Майя Шалунова, которая сталкивалась с Евсеевым на владивостокском радиошоу «Медиаметрикс», назвала поведение изображенного на фотографиях человека девиантным, особо подчеркнув его возмутительное сочетание с должностью чиновника.

«Как такой человек смог преодолеть все проверки при поступлении на госслужбу? Каким образом он проходил положенную по закону регулярную переаттестацию?» — задалась она вопросом.

Приморские СМИ высказывают предположение о том, что каким-то образом Евсеева могли подставить.