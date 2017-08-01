Министерство сельского хозяйства РФ считает целесообразным включить культивирование грибов в государственную программу развития Агропромышленного комплекса (АПК) со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде предоставления господдержки за счет бюджетных средств.

Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и содержит поправки в правила распределения субсидий из федерального бюджета между представителями сельскохозяйственной отрасли. Предполагается, что часть прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК можно будет возместить за счет господдержки в рамках программы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы. Эту возможность Минсельхоз предлагает предоставить и предприятиям, занимающимся выращиванием грибов, путем расширения фигурирующего в документах понятия «тепличного комплекса».

Сейчас оно подразумевает сооружения для выращивания овощей в защищенном грунте, а если инициатива Министерства сельского хозяйства будет поддержана, то охватит также «строения, предназначенные для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов, в том числе компоста для их выращивания».

В сопроводительной записке к постановлению правительства указывается, что господдержку выращивания грибов предложено осуществлять «в целях наращивания объемов производства свежих культивируемых грибов в РФ и обеспечения импортозамещения». На сегодняшний день в Россию импортируется около 90% от общего объема грибной продукции и компостов для ее производства, объем импорта оценивается в $400 млн и составляет 100 тыс. тонн. По данным за 2016 год самообеспечение России грибами достигло лишь 6,4%.