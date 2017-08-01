Водоканал Санкт-Петербурга впервые с 2011 года, то есть за последние шесть лет, повысил цену на пользование расположенными в городе общественными туалетами, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу унитарного предприятия.

Новые цены — 30 рублей вместо прежних 20 рублей — начнут действовать в Северной столице с сегодняшнего дня, 1 августа. Таким образом, посещение петербургских городских туалетов стало в полтора раза дороже.

В пресс-службе Водоканала пояснили, что причиной повышения цен стала инфляция, «накопившаяся» за все те годы, пока ценовая политика оставалась неизменной. При этом льготы на пользование общественными туалетами для всех категорий граждан, которым они положены по закону, сохранятся в прежнем объеме, заверили в ГУП.

В настоящее время в Санкт-Петербурге официально действует 787 общественных туалетов, отмеченных на карте на сайте городского Водоканала или в специальном мобильном приложении. Кроме того, предприятие планирует вскоре обзавестись еще 250 туалетными кабинами.