Минтруд предложил ввести денежные санкции для продавцов, которые отказали в услугах или приобретении товаров инвалидам, лицам пожилого возраста и детям, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Также ведомство планирует ввести дополнительные наказания за обман данных категорий граждан. Максимальные штрафы за подобные действия для юридических лиц могут составить 100–500 тыс. рублей.

Минтруд уже подготовил соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» и КоАП. Законопроект сейчас прорабатывается с Минюстом и проходит согласование с Минэкономразвития, Роспотребнадзором, Минфином.

Подробнее — в материале «Известий»: За нарушение прав инвалидов оштрафуют на 0,5 млн рублей