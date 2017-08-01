Около 14,3 млн россиян, продолжающих работать после наступления пенсионного возраста, с сегодняшнего дня начнут получать прибавку к пенсии. В среднем она составит около 200 рублей, пояснили в Пенсионном фонде РФ.

Конкретный размер прибавки будет рассчитываться в зависимости от заработной платы пенсионера в прошлом году — то есть от начисленных пенсионных баллов и общей суммы уплаченных работодателем страховых взносов. Верхняя планка определена на уровне трех пенсионных баллов (один пенсионный балл в 2016 году составлял 74,27 рубля).

«Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей. Для того чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тыс. рублей», — цитирует ТАСС заявление представителя ПФР.

По его словам, получателям страховых пенсий по старости и инвалидности, работодатели которых платили за них страховые взносы в 2016 году, перерасчет будет произведен без подачи заявлений.

ПФР насчитал в России около 43 млн пенсионеров, из которых каждый третий продолжает работать. Средний размер пенсии по стране при этом составляет порядка 13,7 тыс. рублей.

Ранее министр труда РФ Максим Топилин анонсировал повышение пенсий и социальных пособий с 1 февраля 2018 года, прибавки будут рассчитываться по уровню инфляции за нынешний год.