Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что министерства торговли и энергетики США приветствуют заключение договоренностей с украинским правительством, в рамках которых на Украину будет поставляться американский уголь.

По ее словам, закупка топлива начнется к будущему зимнему сезону. «Это партнерство предоставит Украине независимый, надежный и конкурентный альтернативный источник энергии, что поможет стабилизировать поставки энергетики, которые исторически происходили лишь по воле нестабильных соседей», — цитирует слова Сандерс «РИА Новости». По всей видимости, под «нестабильными соседями» официальный представитель администрации президента США подразумевала Россию.

Кроме того, как отметила пресс-секретарь Белого дома, американо-украинская угольная сделка положительно скажется на состоянии угольной промышленности США и окажет позитивное влияние на развитие транспортной сферы.

Также, заявила Сандерс, сотрудничество с Киевом упрочит американскую позицию «энергетического доминирования» в мире.

В Вашингтоне выражают надежду на появление в дальнейшем новых подобных проектов и расширение уже имеющегося сотрудничества с Украиной, подытожила пресс-секретарь Белого дома.