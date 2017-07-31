Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области запросят 28,3 млрд рублей на исполнение 13 проектов по развитию дорожной инфраструктуры, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Соответствующую заявку на федеральное софинансирование подготовил координационный совет двух регионов.

В числе выбранных проектов, в частности, значатся реконструкция Оборонной улицы и автодороги М-10 «Россия», строительство обхода Красного Села, реконструкция Приморского шоссе с подключением «Лахта центра».

В Ленобласти хотят построить мосты через Волхов в Киришском районе, а также через реку Свирь в Подпорожском районе.