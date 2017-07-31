Житель Липецка Станислав Корвяков обратился в мэрию города с жалобами 1300 раз. Об этом стало известно 31 июля на оперативном совещании у главы города Сергея Иванова.

Руководитель управления делопроизводства и протокола мэрии Андрей Половин сообщил, что всего в администрацию поступило 5633 обращения от местных граждан. Как сообщает GOROD48, это на 10% больше, чем в прошлом году, но статистику существенно подтягивает Станислав Корвяков.

Мужчина обращает внимание властей на все недочеты, которые видит в городе и, разумеется, во дворе своего дома. Как отмечается, мэрия всегда своевременно отправляет жителю ответы на его обращения. Сами сотрудники администрации вздыхают и говорят, что всем коллективом работают на мужчину.