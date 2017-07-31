Члены красноярского клуба закаливания и холодового плавания «Айсберг» переплыли одно из самых популярных озер Хакасии — озеро Беле. Заплыв продолжался около трех часов.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на экспедиционный центр Русского географического общества в Сибирском федеральном округе, в эксперименте участвовали пять человек. Дистанция составляла около 6 км.

Сотрудники МЧС сопровождали спортсменов на лодках. К каждому пловцу был привязан специальный оранжевый буй, который может удерживать человека на плаву до прихода помощи.

Что касается погодных условий, то они во время заплыва были сложными. Шел дождь, позже поднялся ветер. Температура воды была плюс 21 градус.

Участники заплыва планируют в следующий раз преодолеть дистанцию в 12 км, переплыв озеро Беле в обе стороны. Либо покорить еще одно озеро в Сибири.