25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права на управление транспортным средством, сбил 16-летнюю девушку в Называевске Омской области.

30 июля в районе 21:10 молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ-21102 сбил молодую девушку, которая стояла на обочине дороги. Как сообщает РИА «Омск-информ», переходить дорогу пострадавшая не собиралась.

С места происшествия 25-летний водитель скрылся, а девушка с травмами была доставлена в медицинское учреждение. На данный момент водитель задержан, против него возбуждено административное дело.