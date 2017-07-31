Археологи Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили косторезную мастерскую древних людей во время раскопок в городище Черемшанка на Алтае. Ученые считают, что эта мастерская существовала примерно 2 тыс. лет назад.

Как уточняет Сибирское агентство новостей, ценность и уникальность находки еще и в том, что ранее места производства костяных изделий на Алтае не находили.

Сейчас же ученые займутся исследованием двух сломанных костяных варганов, которые были сделаны из ребер копытного животного. Они чем-то напоминают трезубые костяные гребни для волос.

Такие музыкальные инструменты были распространены в гуннское время, однако для Горного Алтая они считаются древнейшими, отмечают в пресс-службе института.

Само городище Черемшанка относится к майминской культуре, которая существовала на рубеже эр.