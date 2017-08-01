Группа евродепутатов во главе с заместителем председателя комитета ЕП по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталкой обратится к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой воспрепятствовать распространению неонацистских настроений в странах Прибалтики . С такой инициативой выступила фракция ЕП «Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера» (GUE/NGL). Обращение будет направлено в ЕК осенью 2017 года. Об этом рассказали «Известиям» дипломатические источники в Европарламенте, знакомые с процессом подготовки документа. Подтвердил эту информацию «Известиям» и сам Йиржи Машталка.

Побудили европейских парламентариев заняться этим вопросом шествия неонацистов в прибалтийских странах, всё чаще проходящие с разрешения местных властей . Прорабатывается несколько вариантов возможных методов воздействия: персональные и коллективные санкции, а также ограничительные меры в отношении государств. Эксперты полагают, что такая инициатива во многом будет носить характер символического жеста, однако в нынешних внешнеполитических условиях даже это станет заметным шагом.

Ранее та же группа европарламентариев обращалась в Европарламент с резолюцией, осуждающей рост фашистских настроений в странах Прибалтики. Однако из-за возникших сложностей в продвижении документа евродепутаты намерены выйти напрямую на Еврокомиссию — исполнительный орган власти ЕС, не имеющий прямой зависимости от парламента. По словам высокопоставленного источника в ЕП, знакомого с ходом подготовки инициативы, в качестве ограничительных мер авторы документа предлагают не только персональные санкции, но и рестрикции в отношении государств.

— Это могут быть и персональные, и коллективные санкции против членов парламентов и правительств стран Прибалтики . Кроме того, в озможно, будут введены ограничения со стороны ЕС в адрес целых государств, правительства которых не принимают адекватных мер для борьбы с фашистской идеологией . У политических сил, в той или иной мере симпатизирующих фашистской идеологии, наиболее сильны позиции в Латвии. Что касается персональных санкций, то они могут быть применены к тем политикам, которые содействуют организации шествий ветеранов СС, «Лесных братьев», — рассказал «Известиям» собеседник.

Радикальные настроения и симпатии к неонацистской идеологии начали усиливаться в прибалтийских странах после распада СССР. Ежегодно в Эстонии проходит сбор ветеранов 20-й дивизии СС. А в Латвии каждый год 16 марта проводится шествие легионеров СС, причем в 2017 году в нем приняло участие рекордное число — около 2 тыс. человек. Помимо этого, во всех прибалтийских странах дни независимости сопровождаются факельными шествиями, которые также собирают тысячи людей.

— Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии — адекватная мера. Они могут быть лишены финансовой поддержки из европейских фондов. Брюссель сейчас закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. Это касается не только Прибалтики, но и Украины. Для принятия резолюции понадобится поддержка депутатов из других политических групп. Однако даже если она не будет одобрена, наша инициатива станет заметным политическим жестом . Ведь тем, кто откажется ее принимать, необходимо будет обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме, — заявил «Известиям» евродепутат Йиржи Машталка.

Как считает европарламентарий от Латвии Татьяна Жданок, подобные инициативы важны для Европы, однако в Европарламенте и ЕК, как и в ЕС в целом, слишком сильны антироссийские настроения.

— Так как любые действия, направленные против бывших советских республик, воспринимаются как «пророссийские», претворять их в жизнь сложнее . Конечно, с моей точки зрения, Латвия заслуживает осуждения за нарушение принципов демократии . Даже больше, чем Польша, которую сейчас пытаются призвать к ответственности. Сейчас есть политическая группа, которая поднимает этот вопрос, и необходимо добиться поддержки со стороны большинства, — сказала «Известиям» Татьяна Жданок.