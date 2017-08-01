Еврокомиссии предложат наказать Прибалтику за фашизм
Группа евродепутатов во главе с заместителем председателя комитета ЕП по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталкой обратится к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой воспрепятствовать распространению неонацистских настроений в странах Прибалтики. С такой инициативой выступила фракция ЕП «Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера» (GUE/NGL). Обращение будет направлено в ЕК осенью 2017 года. Об этом рассказали «Известиям» дипломатические источники в Европарламенте, знакомые с процессом подготовки документа. Подтвердил эту информацию «Известиям» и сам Йиржи Машталка.
Побудили европейских парламентариев заняться этим вопросом шествия неонацистов в прибалтийских странах, всё чаще проходящие с разрешения местных властей. Прорабатывается несколько вариантов возможных методов воздействия: персональные и коллективные санкции, а также ограничительные меры в отношении государств. Эксперты полагают, что такая инициатива во многом будет носить характер символического жеста, однако в нынешних внешнеполитических условиях даже это станет заметным шагом.
Ранее та же группа европарламентариев обращалась в Европарламент с резолюцией, осуждающей рост фашистских настроений в странах Прибалтики. Однако из-за возникших сложностей в продвижении документа евродепутаты намерены выйти напрямую на Еврокомиссию — исполнительный орган власти ЕС, не имеющий прямой зависимости от парламента. По словам высокопоставленного источника в ЕП, знакомого с ходом подготовки инициативы, в качестве ограничительных мер авторы документа предлагают не только персональные санкции, но и рестрикции в отношении государств.
— Это могут быть и персональные, и коллективные санкции против членов парламентов и правительств стран Прибалтики. Кроме того, возможно, будут введены ограничения со стороны ЕС в адрес целых государств, правительства которых не принимают адекватных мер для борьбы с фашистской идеологией. У политических сил, в той или иной мере симпатизирующих фашистской идеологии, наиболее сильны позиции в Латвии. Что касается персональных санкций, то они могут быть применены к тем политикам, которые содействуют организации шествий ветеранов СС, «Лесных братьев», — рассказал «Известиям» собеседник.
Радикальные настроения и симпатии к неонацистской идеологии начали усиливаться в прибалтийских странах после распада СССР. Ежегодно в Эстонии проходит сбор ветеранов 20-й дивизии СС. А в Латвии каждый год 16 марта проводится шествие легионеров СС, причем в 2017 году в нем приняло участие рекордное число — около 2 тыс. человек. Помимо этого, во всех прибалтийских странах дни независимости сопровождаются факельными шествиями, которые также собирают тысячи людей.
— Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии — адекватная мера. Они могут быть лишены финансовой поддержки из европейских фондов. Брюссель сейчас закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. Это касается не только Прибалтики, но и Украины. Для принятия резолюции понадобится поддержка депутатов из других политических групп. Однако даже если она не будет одобрена, наша инициатива станет заметным политическим жестом. Ведь тем, кто откажется ее принимать, необходимо будет обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме, — заявил «Известиям» евродепутат Йиржи Машталка.
Как считает европарламентарий от Латвии Татьяна Жданок, подобные инициативы важны для Европы, однако в Европарламенте и ЕК, как и в ЕС в целом, слишком сильны антироссийские настроения.
— Так как любые действия, направленные против бывших советских республик, воспринимаются как «пророссийские», претворять их в жизнь сложнее. Конечно, с моей точки зрения, Латвия заслуживает осуждения за нарушение принципов демократии. Даже больше, чем Польша, которую сейчас пытаются призвать к ответственности. Сейчас есть политическая группа, которая поднимает этот вопрос, и необходимо добиться поддержки со стороны большинства, — сказала «Известиям» Татьяна Жданок.
В беседе с «Известиями» немецкий политолог, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар отметил, что в Европейской комиссии и Европарламенте всегда найдутся те, кто будет блокировать продвижение таких резолюций и обращений. Однако, по его словам, евродепутаты имею право при наличии квалифицированного большинства обратиться в Еврокомиссию с подобными инициативами.