Нацистские шествия в Прибалтике дойдут до Европарламента
На рассмотрение Европарламента (ЕП) вынесут резолюцию, призывающую ввести санкции против прибалтийских стран. Инициатором этого выступила фракция ЕП «Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера» (GUE/NGL). Причина, побудившая депутатов выдвинуть такое предложение, — участившиеся акции и шествия неонацистов, организованные с согласия местных властей. Об этом «Известиям» рассказал член фракции, зампредседателя комитета ЕП по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка.
Фракция GUE/NGL требует от Брюсселя осудить мероприятия, пропагандирующие нацистскую идеологию, а также ввести против прибалтийских стран в этой связи экономические санкции. Йиржи Машталка отметил в беседе с «Известиями», что соответствующая резолюция будет представлена в ЕП этой осенью.
— Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии — адекватная мера. Они могут, например, быть лишены денег из европейских фондов. Брюссель сейчас закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. Это касается не только Прибалтики, но и Украины, — добавил Йиржи Машталка. — Для принятия резолюции понадобится поддержка депутатов из других политических групп. Однако даже если она не будет одобрена, наша инициатива станет заметным политическим жестом. Ведь тем, кто откажется ее принимать, будет необходимо обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме.
Антифашистские организации, действующие в прибалтийских странах, полностью поддерживают намерение евродепутатов. Как рассказал «Известиям» лидер «Объединения против нацизма» Янус Кузинс, реализация подобных инициатив будет обсуждаться в ближайшие дни в Будапеште, где встречаются представители главных европейских партий левого спектра.
— Общественным организациям необходима помощь политических сил в борьбе против постоянного усиления позиций правых радикалов. В этом году мы, например, обращались в посольство Германии в Латвии с требованием наложить санкции в отношении Риги. Однако мы не получили никакого ответа, — отметил Янус Кузинс.
Напомним, в Эстонии проходит ежегодный слет ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии 16 марта организуется шествие легионеров СС (в этом году оно собрало около 2 тыс. человек). Кроме того, во всех прибалтийских странах Дни независимости сопровождаются факельными шествиями, которые собирают тысячи людей.
Правые экстремисты начали усиливать свои позиции в прибалтийских странах после распада СССР. Председатель Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен подчеркивает, что после выхода из состава Советского Союза в Прибалтике пытались всеми силами отмежеваться от своего прошлого. В итоге советских солдат начали называть преступниками, в то время как бывшие коллаборационисты вдруг стали освободителями. По его мнению, проблема касается прежде всего Латвии, где в отдельных мероприятиях участвуют также представители власти.
Как отметил Иосиф Корен, после распада СССР финансовую поддержку отдельным организациям начали оказывать «западные латыши», которые эмигрировали в Америку в конце Второй мировой войны, опасаясь правосудия. Теперь некоторые из них вернулись обратно и пытаются реабилитировать своих предков, которые воевали на стороне нацистской Германии.