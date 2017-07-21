На рассмотрение Европарламента (ЕП) вынесут резолюцию, призывающую ввести санкции против прибалтийских стран. Инициатором этого выступила фракция ЕП «Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера» (GUE/NGL). Причина, побудившая депутатов выдвинуть такое предложение, — участившиеся акции и шествия неонацистов, организованные с согласия местных властей. Об этом «Известиям» рассказал член фракции, зампредседателя комитета ЕП по взаимоотношениям с Россией Йиржи Машталка.

Фракция GUE/NGL требует от Брюсселя осудить мероприятия, пропагандирующие нацистскую идеологию, а также ввести против прибалтийских стран в этой связи экономические санкции. Йиржи Машталка отметил в беседе с «Известиями», что соответствующая резолюция будет представлена в ЕП этой осенью.

— Введение санкций против прибалтийских стран со стороны Еврокомиссии — адекватная мера. Они могут, например, быть лишены денег из европейских фондов. Брюссель сейчас закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. Это касается не только Прибалтики, но и Украины, — добавил Йиржи Машталка. — Для принятия резолюции понадобится поддержка депутатов из других политических групп. Однако даже если она не будет одобрена, наша инициатива станет заметным политическим жестом . Ведь тем, кто откажется ее принимать, будет необходимо обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме.

Антифашистские организации, действующие в прибалтийских странах, полностью поддерживают намерение евродепутатов. Как рассказал «Известиям» лидер «Объединения против нацизма» Янус Кузинс, реализация подобных инициатив будет обсуждаться в ближайшие дни в Будапеште, где встречаются представители главных европейских партий левого спектра.

— Общественным организациям необходима помощь политических сил в борьбе против постоянного усиления позиций правых радикалов. В этом году мы, например, обращались в посольство Германии в Латвии с требованием наложить санкции в отношении Риги. Однако мы не получили никакого ответа, — отметил Янус Кузинс.

Напомним, в Эстонии проходит ежегодный слет ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии 16 марта организуется шествие легионеров СС (в этом году оно собрало около 2 тыс. человек). Кроме того, во всех прибалтийских странах Дни независимости сопровождаются факельными шествиями, которые собирают тысячи людей.

Правые экстремисты начали усиливать свои позиции в прибалтийских странах после распада СССР. Председатель Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен подчеркивает, что после выхода из состава Советского Союза в Прибалтике пытались всеми силами отмежеваться от своего прошлого. В итоге советских солдат начали называть преступниками, в то время как бывшие коллаборационисты вдруг стали освободителями. По его мнению, проблема касается прежде всего Латвии, где в отдельных мероприятиях участвуют также представители власти.

Как отметил Иосиф Корен, после распада СССР финансовую поддержку отдельным организациям начали оказывать «западные латыши», которые эмигрировали в Америку в конце Второй мировой войны, опасаясь правосудия. Теперь некоторые из них вернулись обратно и пытаются реабилитировать своих предков, которые воевали на стороне нацистской Германии.