Полиция перекрыла станцию «Улица Академика Янгеля» на серой ветке московского метрополитена из-за бесхозной сумки, в настоящее время ее вернули владелице, сообщили «Известиям» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Сегодня на станции был обнаружен бесхозный предмет, проводилась проверка. Предмет никакой опасности не представляет. Более того, установлена владелица сумки, ей передано забытое имущество», — отметили в ведомстве.

Ранее пресс-служба столичного метро сообщала, что в 16.00 станция была закрыта по требованию полиции.

В настоящее время станция снова открыта для пассажиров.