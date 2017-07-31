В фойе Большого Московского государственного цирка установят памятную звезду «солнечному клоуну» Олегу Попову, заявил директор цирка и народный артист РФ Эдгард Запашный.

Он выразил сожаление, что не удалось открыть памятную звезду при жизни Олега Попова.

«Он был безумно загружен работой, а мне очень хотелось, чтобы он присутствовал на открытии вместе с супругой. Мы ждали перерыва в его гастрольном графике, но в ноябре прошлого года произошло то, что произошло», — приводит слова Запашного ТАСС.

Директор цирка подчеркнул, что на церемонии будет присутствовать супруга «солнечного клоуна» Габриэла.

Всемирно известный клоун Олег Попов скончался 2 ноября 2016 года в Ростове-на-Дону, куда он приехал на гастроли. Причина смерти — остановка сердца.

Олег Попов уехал в Германию в 1991 году и поселился в городе Эглофштайн в Верхней Франконии. Попов проживал там со своей супругой Габриэлой, также цирковой артисткой. Артист выступал в зарубежных цирках под псевдонимом Счастливый Ганс.