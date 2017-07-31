Силы безопасности Филиппин обнаружили обезглавленные тела семи человек, захваченных в плен боевиками-исламистами.

Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию, личности погибших удалось установить по одежде и найденным документам. Убитые были похищены две недели назад участником террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), где находились в заложниках.

Ранее филиппинские военные смогли взять под контроль мост, ведущий к основным позициям боевиков-исламистов, захвативших город Марави, который остается по сей день самой горячей точкой страны. По данным полиции, в настоящее время порядка 50 боевиков продолжают удерживать до 100 заложников. Президент Филиппин Родриго Дутерте дал распоряжение не начинать наступление на боевиков и убедиться в безопасности пленных.