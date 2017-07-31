Телеведущий Андрей Малахов уходит с «Первого канала» на ВГТРК. Об этом написал журналист Егор Максимов в Twitter.

Студию в Останкино, где снималась программа «Пусть говорят», занял Дмитрий Шепелев с новым шоу «На самом деле». По словам журналиста, ВГТРК перекупил телеведущего.

«Учитывая, что «Первый» постоянно проигрывает России-1 по рейтингам, а у Эрнста забрали еще и «Главкино» — тяжело Константину Львовичу, наверное», — написал Максимов.

Информацию об уходе Андрея Малахова с Первого канала подтвердил главный редактор сайта «Р-Спорт» Василий Конов.

«Это факт и главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья», — написал он в Twitter.

Однако сам Малахов или его представители пока не сделали официального заявления, пишут «Дни.Ру».

Андрей Малахов работал на «Первом канале» с 1990-х годов. Сначала журналист писал и озвучивал авторские тексты для рубрики «Погода на планете». Малахов был автором рубрики «Стиль» в программе «Утро». Он вел программы «Доброе утро», «Большая стирка», «Пять вечеров», «Сегодня вечером» и «Пусть говорят».