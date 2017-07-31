Памятник писателю Максиму Горькому вернули на площади Тверская Застава перед Белорусским вокзалом. Всё это время он находился в парке искусств «Музеон» по соседству с изваяниями Ленина и Сталина.

Место для установки памятника было выбрано не случайно, ведь именно на Белорусский вокзал писатель приезжал после нескольких лет жизни в Италии. Как сообщает телеканал «Звезда», монумент был установлен в 1951 году. Архитектором памятника тогда выступил Иван Шадр, а завершала работу над ним Вера Мухина. В 2005 году власти Москвы приняли решение убрать памятник из-за строительства транспортной развязки и торгового центра, на месте монумента была организована парковка.

Теперь, спустя 12 лет, памятник Максиму Горькому вновь вернулся на Тверскую Заставу. В настоящее время рабочие ведут работы по его укреплению на постаменте. Строительные леса должны снять уже во вторник, 1 августа.