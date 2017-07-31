В Карелии появится хоккейная школа СКА для детей
На базе Ледового дворца в Кондопоге Республики Карелия откроется детская хоккейная школа СКА. Детали проекта обсудили гендиректор петербургского хоккейного клуба Андрей Точицкий и министр по делам молодежи, физической культуре и спорту региона Александр Воронов.
Тренировки начнутся осенью. На занятия будут допущены лучшие молодые хоккеисты Карелии 2007–2012 годов рождения, отмечает ИА «Карелinform».
СКА — российский профессиональный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Континентальной хоккейной лиге, двукратный обладатель Кубка Гагарина в сезонах 2014/2015 и 2016/2017.