Женская сборная России по баскетболу впервые в своей истории выиграла чемпионат мира U-19, обыграв в финале команду США со счетом 86:82. Лидеры нашей сборной Мария Вадеева и Раиса Мусина, несмотря на усталость после взрослого Евробаскета-2017, показали игру экстра-класса. Мария Вадеева стала самым ценным игроком турнира (MVP), а Раиса Мусина попала в символическую пятерку. В финальном мачте Мария Вадеева набрала 26 очков и сделала 18 подборов, показатели Раисы Мусиной — 33 очка, 11 подборов и 7 передач.

Решающая игра держала болельщиков в напряжении вплоть до последней секунды. В ходе завершающей четверти матча лидер менялся семь раз. За минуту до конца Раиса Мусина, получив передачу от Марии Вадеевой, отправила мяч в кольцо с фолом, затем совершила перехват и, наконец, реализовала еще пару штрафных — 83:77. До финальной сирены оставалось всего 42 секунды.

Однако и американки сдаваться не собиралась. Быстрый ответ — и 83:79. А после тайм-аута россиянки совершили потерю, после которой соперницы устремились в быстрый отрыв чуть ли не всей пятеркой. Мария Вадеева успела помешать первому броску, но на подборе в одиночестве оказались сразу три игрока американской команды. И умудрились промахнуться из-под самого кольца! На этот раз подбор оказался за Марией Вадеевой. Быстрый фол, один точный штрафной — 84:79, и еще 21 секунда на спасение у соперниц.

За 13 секунд до финальной сирены арбитры свистнули фол на трехочковом, после чего были три точных штрафных — 84:82. Еще один тайм-аут и вынужденный фол соперниц на Виктории Завьяловой. За всю игру наша разыгрывающая не набрала ни одного очка. Но именно от ее штрафных зависела судьба чемпионского титула, и Виктория Завьялова не подвела.

Историческую победу сборной России прокомментировала председатель тренерского совета РФБ Анна Архипова-фон Калманович, воспитавшая Марию Вадееву и Раису Мусину в системе своего клуба «Спарта энд К».

— Я считаю, что Вадеева и Мусина внесли колоссальный вклад в победу сборной, — рассказала «Известиям» Анна Архипова. — Я испытала настоящие минуты счастья, когда наблюдала за игрой своих девочек. Они в полной мере раскрыли весь свой лидерский потенциал на этом турнире. В этом заслуга и самих баскетболисток, и тренерского штаба во главе с Александром Ковалевым. Я никогда не сомневалась, что эта сборная способна выиграть чемпионат мира U-19 и доминировать на взрослом уровне. Однако есть ряд причин, которые мешают нам это сделать. Самая важная из них — нехватка игрового времени у наших молодых баскетболисток в своих клубах в течение сезона. Необходимо контролировать этот процесс, иначе мы можем потерять всю нашу талантливую молодежь, которая уже сейчас готова защищать цвета национальной сборной.

Особо титулованная баскетболистка отметила слаженную работу тренеров сборной U-19.

— Александру Ковалеву удалось собрать великолепный коллектив. Тренеры, врачи и массажисты проделали великолепную работу, — продолжила Анна Архипова. — Слов благодарности заслуживают Денис Кандалов, Андрей Рузанов, Дмитрий Шумихин, тренер по ОФП Сергей Мухаев. Снимаю шляпу перед этими ребятами, они заслуживают максимально высокой оценки.

«Известия» связались и с еще одной из победительниц турнира — Ольгой Столяр.

— Все игры на турнире были по-своему сложными, — отметила Ольга Столяр. — Выделю четвертьфинал с австралийками, где наши соперницы устроили настоящую погоню в концовке, и, конечно, финал с американками. В нем было очень много эмоций, классных комбинаций и, наоборот, нелепых промахов. Мы сумели отыграть десятиочковое отставание за счет командной игры, желания победить и характера. Считаю, что Маша Вадеева справедливо стала самым ценным игроком турнира. Впрочем, и Раиса Мусина заслужила попадание в символическую пятерку. Они много сделали для сборной, играли в командный баскетбол, брали на себя инициативу в решающие моменты игры.

Родная сестра Ольги Столяр Александра нынешним летом выиграла чемпионат мира и Европы в дисциплине «три на три».

— Теперь у нас в семье две чемпионки мира, — сказала Александра Столяр. — Можно сказать, что мы сделали золотой дубль летом 2017 года.

По словам играющей в составе сборной 19-летней Дарьи Курильчук, решающим для сборной стал полуфинал с Канадой (65:41).

— В игре с канадками мы показали лучшую защиту на турнире, — рассказала «Известиям» спортсменка. — После этого матча мы собрались всей командой и решили, что если сможем так же отыграть в обороне с США, то выиграем турнир. Мы поверили в себя и показали высокий процент попаданий. Конечно, Вадеева и Мусина являются лидерами команды, но я считаю, что все 12 человек заслужили самых лестных слов. Все боролись до последнего, никто не собирался оставаться в тени.

В символическую пятерку по итогам турнира вместе с Марией Вадеевой и Раисой Мусиной также попали американки Тай Харрис и Ченнеди Картер и канадка Летиция Амихере.

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