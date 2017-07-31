Актер фильма «Брат-2» Алексей Гришин попал в ДТП на квадроцикле в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью.

Авария произошла днем в воскресенье, 30 июля, в деревне Луговая Пушкинского района Подмосковья. Водитель опрокинувшегося квадроцикла, мужчина 1975 года рождения, погиб. Гришин был госпитализирован и позже отпущен на амбулаторное лечение, сообщает телерадиокомпания «Мир».

По факту произошедшего проводится проверка.

Актер театра и кино Алексей Гришин известен по эпизодической роли в фильме «Брат-2», сообщает ТАСС.