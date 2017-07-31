В Сахалинской области закрыт цех, где перерабатывали незаконно выловленную рыбу, в том числе занесенную в Красную книгу. Подпольное производство находилось в селе Москальво Охинского района.

В деле оказались замешаны две преступные группировки. Одна занималась добычей лососевых и осетровых пород рыб, другая — переработкой и сбытом, отмечает ИА SakhalinMedia. Разрешение на эту деятельность у задержанных не было. Санитарные нормы в цехе не соблюдались.

Продукция поставлялась на материк в 20-килограммовых полиэтиленовых пакетах. Переработанная краснокнижная калуга упаковывалась под видом рыб лососевых пород. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.