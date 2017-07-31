Заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Сергей Аракелов рассказал в интервью «Известиям», какие изменения были внесены в закон о банкротстве и как это повлияет на суды и компании.

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о банкротстве и в КоАП.

Как отметил Аракелов, большая часть дел о банкротстве не давала никакого экономического эффекта, и многим банкротам удавалось уклонится от уплаты долгов.

«Главный вопрос — как сделать так, чтобы по долгам отвечал не номинальный руководитель, а тот, кто действительно организовал схему уклонения от долгов, — не решался», — сказал он.

После принятия поправок суд сможет наложить арест не только на собственное имущество ответчика, но и на активы подконтрольных ему лиц.

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