Жительница Новой Москвы погибла в результате удара током от электрической газонокосилки.

Как сообщает Life, происшествие случилось, когда 23-летняя девушка приводила в порядок участок: она не заметила, как провод устройства намотался на работающую леску.

Тело погибшей обнаружила ее четырехлетняя дочь. Девочка позвала на помощь бабушку, та вызвала врачей, но медикам оставалось лишь констатировать смерть.

В пресс-службе столичного управления МВД сообщение о гибели москвички не подтвердили.

«Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию», — цитирует представителя ведомства «Вечерняя Москва».