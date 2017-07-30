Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах становится необязательным. Документ был опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, невозвратный тариф «может не предусматривать» право пассажира брать багаж весом минимум 10 кг. При этом для возвратных билетов такое право сохраняется.

Отмечается, что перевозчик обязан информировать пассажира об этих условиях при покупке билета.

Также закон предусматривает установку перевозчиком нормы бесплатного провоза ручной клади, габариты которой должны не мешать ее размещению в салоне самолета.

Закон вступит в силу спустя 60 дней после официального опубликования.