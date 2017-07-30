Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом порядке избрания главы Российской академии наук (РАН). Документ был опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу президента, руководство РАН будет избираться на общем собрании членов академии большинством голосов. При этом количество кандидатов на должность главы учреждения может быть не ограничено, но должно предварительно согласовываться с правительством страны.

При этом избранный президент академии утверждается и освобождается от должности главой государства. Кроме того, одно и то же лицо не может возглавлять РАН более двух сроков подряд.

Также в тексте документа уточняется, что в том случае, если все кандидаты на пост президента РАН сняли свои кандидатуры, выборы признаются несостоявшимися и назначаются повторные.