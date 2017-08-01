Министерство транспорта России совместно с Росавиацией приступили к разработке пакета мер, направленного на системное решение проблемы срывов выполнения чартерных рейсов в высокий туристический сезон. Среди обсуждаемых инициатив — усиление контроля за формированием авиакомпаниями чартерных программ полетов и их фактическим выполнением, повышение эффективности санкций к авиакомпаниям, а также идея о переводе чартеров в статус регулярных рейсов. Новые меры должны вступить в силу в следующем году.

Как рассказал «Известиям» источник в авиационной отрасли, в Министерстве транспорта приступили к разработке пакета изменений в нормативно-правовые акты, направленных на оздоровление рынка авиаперевозок в туристском сегменте. В Минтрансе эту информацию подтвердили, но подробности раскрывать не стали.

— Меры прорабатываются, но говорить о них рано, — заявил представитель Министерства транспорта.

В Росавиации уточнили, что меры, направленные на минимизацию задержек рейсов чартерных авиакомпаний, прорабатываются во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, а также заинтересованными общественными организациями.

— Эта работа требует тщательного анализа действующей нормативно-правовой базы. Мы сходимся в том, что для непунктуальных перевозчиков должны быть созданы эффективные заградительные барьеры. Над этим мы работаем, — заявил «Известиям» представитель Росавиации.

По данным источника «Известий», новые системные меры будут направлены на недопущение создания условий для задержек и отмен чартерных рейсов, выполняющихся по заказам туроператоров. Они также будут предполагать более жесткую реакцию авиационного регулятора и неотвратимость наказания авиаперевозчиков, допустивших сбой. Планируется доработать механизм аннулирования допусков авиакомпаний к выполнению международных чартерных рейсов.

Одна из инициатив, которая уже обсуждается, — это введение обязательного требования к авиакомпаниям предоставлять в Росавиацию сведения о планируемых объемах чартерных пассажирских перевозок. Это позволит регулятору делать и предоставлять туроператорам предварительную оценку реализуемости этих планов с учетом оборота воздушных судов, наличия резервных бортов, комплектации экипажей и других значимых факторов.

Ведется дискуссия о возможности отказа от практики перевозки туристов на массовых направлениях отдыха чартерными рейсами, фрахтователями которых выступают крупные туроператоры. Но пока однозначного мнения о целесообразности этого шага нет. Как нет и однозначного понимания механизма его реализации: возникнут вопросы с соблюдением межправительственных соглашений о воздушном сообщении, по которым количество назначенных регулярных перевозчиков между странами лимитировано.

Основными игроками рынка международных чартерных перевозок выступают 9–10 авиакомпаний, выполняющих свыше 100 вылетов в месяц из России.

В авиакомпании AZUR air (один из крупнейших российских чартерных перевозчиков) отметили, что чартерный рейс в силу своей специфики может быть перенесен или отменен по требованию его заказчика, иными словами, туроператора. При этом на соблюдение регулярности вылетов чартеров значительное влияние оказывает множество факторов, включая наличие слотов в аэропорту, возможность аэропорта по обслуживанию пассажиров, техническое состояние парка авиакомпании. Кроме того, в любой ситуации аэропорты отдают предпочтение регулярным рейсам перед чартерными, что также может привести к дополнительным задержкам.

По словам представителя Nordwind Airlines (дочерняя авиакомпания туроператора «Пегас-Туристик»), к специфике чартерных авиаперевозок также следует отнести ярко выраженный сезонный всплеск спроса. На эти короткие периоды авиаперевозчикам необходимо найти дополнительные воздушные суда и ввести их в эксплуатацию. После завершения летнего сезона воздушный флот становится избыточным и начинает приносить убытки перевозчикам. Поэтому Nordwind уже приняла стратегическое решение отказываться от чартерных рейсов и переводить свое расписание полетов в регулярные рейсы. Как рассказал «Известиям» представитель авиакомпании, на сегодня 75% ее рейсов уже являются регулярными.

— Чартерная авиаперевозка всегда является частью договора о реализации туристского продукта, поэтому в случае невылета туриста не по своей вине туроператор обязан вернуть туристу всю стоимость путевки, включая стоимость отеля. А за отмену регулярного рейса турист получит лишь возврат стоимости авиабилета от авиаперевозчика, — отметил генеральный директор «Аэропорт Инвестментс» Сергей Детенышев.

Пассажир чартерного рейса — это турист, права которого не должны пострадать при смене вида договора и применяемых законов. Сергей Детенышев считает, что договоры фрахтования на сезонных направлениях с пиковыми нагрузками значительно лучше защищают интересы туристов как по стоимости перелетов, так и по гарантиям исполнения туристических договоров.