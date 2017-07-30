Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил «наследие» президента Украины Петра Порошенко с картиной Ивана Айвазовского «Девятый вал», на которой изображено кораблекрушение. Ранее Порошенко причислил Айвазовского к культурному наследию Украины, призвав отметить 200-летие со дня рождения знаменитого художника.

«Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его «наследию», это «Девятый вал». И он уже приближается», – написал сентатор в своем аккаунте в Twitter.

«Девятый вал» – это одна из самых знаменитых картин Айвазовского, на которой изображается море после сильнейшего шторма и люди, потерпевшие кораблекрушение.

Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его "наследию", это "Девятый вал". И он уже приближается. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 30, 2017

Ранее сообщалось, что украинский лидер причислил Айвазовского к культурному наследию Украины, призвав отметить 200-летие со дня рождения знаменитого художника. Свою запись Порошенко сопроводил хэштегом #GloryToUkraine («Слава Украине»).