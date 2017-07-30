Волгоградская академия МВД России проводит проверку видео, на котором воспитанники учебного заведения, празднуя свой выпускной, проезжают по городу на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado. Об этом говорится в сообщении отделения информации и общественных связей вуза.

«По указанию начальника Волгоградской академии МВД России генерал-майора полиции В.И. Третьякова проводится проверка сведений, размещенных в сети Интернет, о праздновании выпускного мероприятия», — говорится в сообщении.

«По результатам проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению выпускников и сделаны оргвыводы», — отметили в академии, добавив, что выпускники не нарушали ПДД и общественную безопасность.

Накануне в интернете появилась видеозапись с молодыми людьми, которые едут по Волгограду на Toyota Land Cruiser Prado, сигналя и по пояс высовываясь из окон.