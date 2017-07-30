Академия МВД проверяет видео с заездом выпускников на Land Cruiser
Волгоградская академия МВД России проводит проверку видео, на котором воспитанники учебного заведения, празднуя свой выпускной, проезжают по городу на внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado. Об этом говорится в сообщении отделения информации и общественных связей вуза.
«По указанию начальника Волгоградской академии МВД России генерал-майора полиции В.И. Третьякова проводится проверка сведений, размещенных в сети Интернет, о праздновании выпускного мероприятия», — говорится в сообщении.
«По результатам проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению выпускников и сделаны оргвыводы», — отметили в академии, добавив, что выпускники не нарушали ПДД и общественную безопасность.
Накануне в интернете появилась видеозапись с молодыми людьми, которые едут по Волгограду на Toyota Land Cruiser Prado, сигналя и по пояс высовываясь из окон.