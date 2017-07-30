Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, что в 2017 году Военно-морской флот (ВМФ) России пополнится тридцатью новыми кораблями и судами. Об этом российский лидер сказал на торжественном приеме в Санкт-Петербурге в Главном Адмиралтействе по случаю Дня ВМФ.

«В нынешнем году планируем ввести в строй еще 30 кораблей и судов», – сказал Путин.

Он также отметил, что российские власти будут строго следовать и другим планам развития флота по наращиванию доли современного вооружения, а также по повышению качества боевых кораблей.

Путин заявил, что сейчас идет активное укрепление национальной обороны страны, в основном благодаря отечественной промышленности и науке. В 2016 году на флот поступило 24 надводных корабля, две многоцелевые подводные лодки, а также судно обеспечения.

Российский президент также отметил, что в России будет оказываться всяческая поддержка военнослужащим и их семьям.