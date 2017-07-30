С рейса Анталья—Москва «Турецких авиалиний» снялись 23 российских туриста. Их не устроило техническое состояние лайнера.

Как рассказали сами туристы, во время взлета у лайнера дважды отключалась вся электроника и глох двигатель. После этого самолет начали ремонтировать, не выпуская пассажиров. Бортпроводники объяснили случившееся недостаточным количеством топлива.

Однако испуганные туристы отказались лететь этим рейсом и покинули самолет. Лайнер вылетел из Турции с задержкой более трех часов.

Позже россияне обратились в российское консульство с просьбой помочь вылететь из Турции на другом рейсе. Однако дипломаты объяснили, что, отказавшись лететь, туристы автоматически расторгли договор с компанией-перевозчиком и теперь им придется самостоятельно приобретать билеты.

Несколькими днями ранее в одном из отелей турецкого курорта Кемер произошел крупный пожар, как сообщило российское посольство, пострадали трое россиян. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.