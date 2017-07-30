Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее этот документ был принят депутатами Госдумы и одобрен членами Совета Федерации.

Среди главных нововведений – сокращение количества организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости. Теперь остается только две формы: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. Ранее были возможности для создания потребительских кооперативов и некоммерческих партнерств.

Новый закон также разрешает гражданам размещать исключительно хозяйственные постройки на огородном земельном участке.

Помимо этого, вводится понятие «садовый дом» - это здание сезонного использования, которое может быть признано жилым домом.

Устанавливаются и общие принципы расчета взносов в товариществах, а также цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы.