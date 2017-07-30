ФРГ и Франция работают над достижением автономии ЕС в области обороны
Руководство Германии и Франции занимаются вопросом достижения автономии ЕС в области обороны.
Об этом заявили СМИ со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении документы.
В частности, в письме, направленном другим странам ЕС, говорится о развитии постоянного сотрудничества в дополнение к НАТО, «которая будет оставаться основой коллективной обороны ее членов», – цитирует сообщение «РИА Новости».
При этом речь идет и об обязательных взносах на оборону.
Вопрос о запуске инициативы может быть вынесен на обсуждение в сентябре.