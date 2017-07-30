Руководство Германии и Франции занимаются вопросом достижения автономии ЕС в области обороны.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении документы.

В частности, в письме, направленном другим странам ЕС, говорится о развитии постоянного сотрудничества в дополнение к НАТО, «которая будет оставаться основой коллективной обороны ее членов», – цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом речь идет и об обязательных взносах на оборону.

Вопрос о запуске инициативы может быть вынесен на обсуждение в сентябре.