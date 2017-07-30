Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что по-прежнему считает себя украинцем. Он подчеркнул, что не собирается получать другое гражданство. Об этом он заявил в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2», пишет «Интерфакс».

«Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет», — сказал Саакашвили.

В частности, он назвал решение президента Украины Петра Порошенко о лишении его гражданства незаконным, а также пообещал, что осенью он и его команда осуществят на Украине большую мобилизацию.