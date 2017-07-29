Сразу на девяти станциях Московского центрального кольца (МЦК) пассажирам начали раздавать бутылки с водой из-за жары, говорится в сообщении Telegram-канала столичного перевозчика. Уточняется, что воду бесплатно раздают на станциях Зорге, Андроновка, Автозаводская, Дубровка, Локомотив, Лихоборы, Окружная, Угрешская и Стрешнево. Ранее синоптики предупредили жителей столицы о жаре на выходных. В Подмосковье МЧС предупреждало о возможном повышении температуры воздуха до 35 градусов и выше.