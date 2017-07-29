На место крушения сухогруза Anda у берегов Крыма в Черном море вылетели вертолет Ка-27 и самолет Ан-26 Черноморского флота (ЧФ), также в зону бедствия направили спасательный буксир «Шахтер» и корабль связи при «Азове» ЧФ. Об этом сообщает в субботу, 29 июля, ГУ МЧС по Крыму.

В настоящий момент продолжаются поиски одного члена экипажа, еще восемь человек были спасены. Их доставят в Ялту в течение ближайших трех часов, сообщает радио «Спутник в Крыму».

Инцидент произошел в 140 км от побережья Крыма. Сухогруз перевозил 2,4 тыс. т пшеницы. Судно вышло в рейс из Керчи, проигнорировав штормовое предупреждение, экипаж судна состоял из граждан Индии и Сирии.

Весной 2017 года исследовательское судно ЧФ России «Лиман» столкнулось с сухогрузом «Ашот-7» в районе пролива Босфор. В результате полученных пробоин российское судно затонуло.