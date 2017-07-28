Гостиницы и санатории Сочи в пик летнего курортного сезона заполнены почти на 100%.

Об этом сообщили в мэрии города.

«Коллективные средства размещения города на сегодняшний день заполнены на 92–99% в зависимости от района города, а некоторые санатории более чем на 100%», — говорится в сообщении.

Власти Сочи также отмечают, что с полной загрузкой работают отели не только в прибрежной части курорта, но и в горах.

«На курортах Красной Поляны заполняемость отелей в пиковые дни достигает 80%», — отметили в администрации города.

В прошлом году в Сочи отдыхали порядка 6,5 млн человек. Пиковым по загрузке гостиниц и санаториев был август 2016 года, когда почти все отели были заполнены.