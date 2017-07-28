Смертельно больной британский мальчик Чарли Гард скончался в хосписе, сообщает The Guardian со ссылкой на родителей ребенка. Это произошло буквально через несколько дней после окончания долгого судебного разбирательства и за неделю до его первого дня рождения.

«Наш красивый мальчик скончался», — сообщили родители Конни Йейтс и Крис Гард.

Чарли страдал от крайне редкого заболевания — синдрома митохондриального истощения ДНК, при котором поражаются мышцы и головной мозг. Врачи полагали, что ребенку нельзя помочь.