В Самарской области 57-летний священник подозревается в угоне припаркованных у храма автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В конце мая в полицию заявили о пропаже четырех отечественных легковых автомобилей 2005 года выпуска. Заявитель сообщил, машины с 9 мая были припаркованы на территории религиозного учреждения.

Священник договорился со своим знакомым по поводу парковочных мест для автомобилей. Однако в конце мая в указанном месте знакомый машины не обнаружил. Оказалось, что подозреваемый с помощью эвакуатора перевез транспортные средства в пункты приема металлолома и сдал их. Вырученные от продажи деньги он потратил на собственные нужды.