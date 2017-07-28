Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, они обсудили создание зон деэскалации в Сирии, отношения с США и многие другие вопросы. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что был обсужден целый ряд актуальных вопросов социально-экономической внутрироссийской повестки дня. В том числе состоялся обмен мнениями по продолжающейся работе по созданию зон деэскалации в Сирии.

«Затрагивались также некоторые аспекты двухсторонних отношений России и США», — отметил Песков.

В начале июля Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ сирийский вопрос, совещание прошло перед встречей в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.